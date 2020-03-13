У Кривому Розі горіла багатоповерхівка, загинула людина та постраждала дитина

Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

В результаті пожежі у Кривому Розі постраждали двоє людей

У Кривому Розі у багатоповерховому житловому будинку сталась пожежа, в результаті якої загинула людина та постраждали ще двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа виникла у квартирі на 6-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку.

"Вогнем знищено домашнє майно, металопластиковий балконний блок та домашнє майно на площі 25 кв. метрів та на 7-му поверсі у квартирі пошкоджено металопластикову балконну раму, знищено наружний блок кондиціонеру на площі 2 кв. метри", - йдеться у повідомленні.

На пожежі загинув чоловік (дані встановлюються) та постраждали 2 особи, з них 1 дитина.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у місті Верхівцеве в пожежі загинула дитина, ще двоє дітей госпіталізовані.

Крім цього повідомлялося, що днями в Одесі сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку. В результаті пожежі евакуювали понад 40 осіб. При цьому одна жінка постраждала.

Також в Києві на вулиці Набережно-Корчуватській у результаті пожежі в люці теплотраси загинули троє людей. Причиною пожежі став загорівся сміття.