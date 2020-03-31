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У Києві горіла лікарня, евакуювали пацієнтів

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 01:45
У Києві горіла лікарня, евакуювали пацієнтів
Фото: місце події (facebook.com/DSNSKyiv)

Жертв та постраждалих немає

Ввечері 30 березня у Києві виникла пожежа в одній із Київських клінічних лікарень на бульварі Шевченка, 17 у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як виявилося, загоряння сталося в електрощитовій на 1-поверсі 4-поверхової лікарні. Відразу ж вогнеборці приступили до евакуації людей та гасіння пожежі.

О 21:05 пожежу вдалося локалізувати на площі 10 кв. м та запобігти розповсюдженню полум'я на більшу площу, а о 21:17 - ліквідувати.

Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на безпечну відстань 13 пацієнтів, яких було переведено в сусідній корпус. Майже відразу після ліквідації займання, електропостачання в лікарні було відновлено. Жертв та постраждалих немає.

Фото: місце події (facebook.com/DSNSKyiv)

РБК-Україна писало, що у суботу, 21 березня, в Одесі по вулиці Небесної сотні горів дах торгового центру "Сітіцентр".

Раніше у Кривому Розі у багатоповерховому житловому будинку сталась пожежа, в результаті якої загинула людина та постраждали ще двоє людей.

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