В боях за Украину погиб еще один гражданин Канады

На войне за Украину погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко. Он воевал с самого начала вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление отца погибшего бойца, которое приводит CBC News.

Издание сообщило, что 28-летний доброволец погиб в боях за Украину. На войне он был медиком.

Цехмистренко происходил из Украины, но имел канадское гражданство. Он проживал в городе Порт-Элис в провинции Британская Колумбия. Собратья отмечают, что он погиб ночью 14 января вблизи Бахмута.

Отец погибшего воина сообщил, что в Украину Цехмистренко прибыл еще в январе 2022 года, когда информация о подготовке РФ полномасштабного вторжения становилась все более угрожающей.

Издание сообщило, что Цехмистренко является третьим гражданином Канады, погибшим на войне за Украину. Его планируют похоронить в Киеве.