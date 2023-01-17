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В боях за Украину погиб еще один гражданин Канады

Новина українською →
Украина, Вторник 17 января 2023 20:42
В боях за Украину погиб еще один гражданин Канады Фото: В боях за Украину погиб еще один гражданин Канады (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Браславский

На войне за Украину погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко. Он воевал с самого начала вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление отца погибшего бойца, которое приводит CBC News.

Издание сообщило, что 28-летний доброволец погиб в боях за Украину. На войне он был медиком.

Цехмистренко происходил из Украины, но имел канадское гражданство. Он проживал в городе Порт-Элис в провинции Британская Колумбия. Собратья отмечают, что он погиб ночью 14 января вблизи Бахмута.

Отец погибшего воина сообщил, что в Украину Цехмистренко прибыл еще в январе 2022 года, когда информация о подготовке РФ полномасштабного вторжения становилась все более угрожающей.

Издание сообщило, что Цехмистренко является третьим гражданином Канады, погибшим на войне за Украину. Его планируют похоронить в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Украине погиб еще один гражданин Канады. Джозефу Хильдебранду было 33 года, но до этого он два года служил в Афганистане.

Также в июле заявляли, что в Украине погиб гражданин Канады.

Также в Украине погиб шестой гражданин США после начала полномасштабной войны.

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