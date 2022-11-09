В боях за Украину погиб еще один гражданин Канады

В Украине погиб еще один гражданин Канады. Джозефу Хильдебранду было 33 года, и до этого он два года служил в Афганистане.

По словам членов семьи, Джозеф Хильдебранд и другие военнослужащие воинской части, в которой он служил добровольцем, погибли в выходные во время боевого задания.

Об этом семье сообщили военные, которым удалось выжить. Тела находятся на оккупированной территории, поэтому их еще нужно будет унести у врага.

"Мы все вместе на ферме, пытаемся получить больше информации. Мне 35 лет, и я должен позаботиться о теле моего брата. Это настолько плохо, насколько это возможно", - сказал Джейк, брат Хильдебранда.

Джейк сообщил, что его брат вместе с другими иностранцами отправился на задание в Бахмут в Донецкой области. Непонятно, как погиб Джозеф Хильдебранд, но Джейку сказали, что девять из двенадцати человек погибли. Джейк сказал, что его брат никогда много не говорил об Украине - они там не имеют ни этнических, ни родственных связей. Он просто решил, что желает помочь. Он сказал, что его брат был невероятно храбр, поскольку вступил на службу в канадскую армию и отбыл два срока службы в Афганистане. По словам Джейка, он участвовал в боевых действиях, но работал инструктором в афганских войсках.

Пресс-секретарь МВД Канады Мэрилин Гевремо сообщила, что министерство знает о смерти гражданина Канады и поддерживает связь с семьей. Премьер-министр провинции Саскачеван Скотт Мо поделился своими соболезнованиями в заявлении.

"Его смерть, наступившая всего за несколько дней до Дня памяти, является суровым напоминанием об огромной цене, которую заплатили те, кто храбро выступил вперед, чтобы защитить наши свободы. Мы должны сделать так, чтобы его смерть не была тщетной. Канада должно сделать все возможное, чтобы Украина победила Россию и снова возродилась как свободная, независимая и процветающая нация", - заявил Мо.