ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине погиб шестой гражданин США с начала полномасштабной войны

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 07 ноября 2022 20:43
В Украине погиб шестой гражданин США с начала полномасштабной войны Фото: в Украине погиб шестой гражданин США с начала полномасштабной войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки. Его личность сохраняют в секрете.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", - рассказал представитель Госдепа.

При этом он не раскрыл личность погибшего и не рассказал подробностей о причинах его смерти.

Это уже шестой американец, который погиб в Украине с начала полномасштабной войны.

Напомним, 13 октября стало известно, что гражданин Соединенных Штатов погиб в восточной части Донбасса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ