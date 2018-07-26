Бій з Усиком повинен бути за всі чотири пояси, - Белью

Британець хоче бій в першій важкій вазі

Британський важковаговик Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) хоче битися з Олександром Усиком (15-0, 11 КО) в першій важкій вазі, щоб на кону стояли всі всі чемпіонські пояси українця. Слова британця наводить BoxingScene.com.

"Це повинен бути бій за чотири пояси, інакше в цьому немає сенсу. Я знаю, що Усик хоче пристосуватися до мене і готовий битися в суперважкій вазі.

Я не сказав би, що зробити 200 фунтів це нерозв'язна задача, просто мені знадобитися трохи більше часу. Я можу впоратися з цим, ніяких проблем.

Ймовірно, це буде трохи болісно, ​​але в остаточному підсумку я отримую можливість завоювати всі чотири пояси. Насправді, я вважаю, що можу нокаутувати Усика.

Я вражений їм, я маю на увазі те, що Мурат Гассиев виглядав безідейним на той час, як добрався до четвертого раунду. Він виглядав абсолютно безамбіціозним, але в основному я правильно передбачив, як пройде цей турнір від бою до бою ", - сказав Белью.

Нагадаємо, українець став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, перемігши Мурата Гассіева за очками.

Після цієї перемоги Усик кинув виклик Тоні Белью і висловив готовність піднятися в суперважку вагу. Британець прийняв виклик Олександра провести поєдинок.

Usyk I was BORN READY!! Let’s get this done!! — Tony Bellew (@TonyBellew) July 21, 2018

Промоутер українця Олександр Красюк заявив під час прес-конференції в Москві, що наступною ціллю команди українця є проведення бою на батьківщині.