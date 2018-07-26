Бой с Усиком должен быть за все четыре пояса, - Беллью
Британец хочет бой в первом тяжелом весе
Британский тяжеловес Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) хочет сразиться с Александром Усиком (15-0, 11 КО) в первом тяжелом весе, чтобы на кону стояли все все чемпионские пояса украинца. Слова британца приводит BoxingScene.com.
"Это должен быть бой за четыре пояса, иначе в этом нет смысла. Я знаю, что Усик хочет приспособиться ко мне и готов сражаться в супертяжелом весе.
Я не сказал бы, что сделать 200 фунтов это нерешаемая задача, просто мне понадобиться немного больше времени. Я могу справиться с этим, никаких проблем.
Вероятно, это будет немного болезненно, но в конечно итоге я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика.
Я впечатлен им, я имею в виду то, что Мурат Гассиев выглядел безыдейным к тому времени, как добрался до четвертого раунда. Он смотрелся абсолютно безамбициозным, но в основном я правильно предсказал, как пройдет этот турнир от боя к бою", - сказал Беллью.
Напомним, украинец стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, победив Мурата Гассиева по очкам.
После этой победы Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок.
Usyk I was BORN READY!! Let’s get this done!!— Tony Bellew (@TonyBellew) July 21, 2018
Промоутер украинца Александр Красюк заявил во время пресс-конференции в Москве, что следующей целью команды украинца является проведение боя на родине.