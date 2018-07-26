Бой с Усиком должен быть за все четыре пояса, - Беллью

Британец хочет бой в первом тяжелом весе

Британский тяжеловес Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) хочет сразиться с Александром Усиком (15-0, 11 КО) в первом тяжелом весе, чтобы на кону стояли все все чемпионские пояса украинца. Слова британца приводит BoxingScene.com.

"Это должен быть бой за четыре пояса, иначе в этом нет смысла. Я знаю, что Усик хочет приспособиться ко мне и готов сражаться в супертяжелом весе.

Я не сказал бы, что сделать 200 фунтов это нерешаемая задача, просто мне понадобиться немного больше времени. Я могу справиться с этим, никаких проблем.

Вероятно, это будет немного болезненно, но в конечно итоге я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика.

Я впечатлен им, я имею в виду то, что Мурат Гассиев выглядел безыдейным к тому времени, как добрался до четвертого раунда. Он смотрелся абсолютно безамбициозным, но в основном я правильно предсказал, как пройдет этот турнир от боя к бою", - сказал Беллью.

Напомним, украинец стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, победив Мурата Гассиева по очкам.

После этой победы Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок.

Usyk I was BORN READY!! Let’s get this done!! — Tony Bellew (@TonyBellew) July 21, 2018

Промоутер украинца Александр Красюк заявил во время пресс-конференции в Москве, что следующей целью команды украинца является проведение боя на родине.