Бій Усик - Чісора попередньо перенесений на літо

Бій між українським боксером, який виступає в суперважкій вазі, Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою попередньо перенесений на липень. Про це йдеться у повідомленні промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine.

Однак поєдинок може відбутися і пізніше, все залежить від епідеміологічної ситуації з коронавирусною інфекцією у світі.

Бій Усик - Чісора був запланований на 23 травня в Лондоні, його перенесли через пандемію коронавірусу. Цей поєдинок повинен стати для українця другим в суперважкій вазі. В середині жовтня минулого року Усик провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді.

Нагадаємо, чемпіон WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко перервав підготовку до об'єднавчого бою з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом і повернувся в Україну. Його суперник висловив невдоволення через невизначеність з боєм.

Бій був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Однак WBO оголосила про скасування всіх боксерських поєдинків до червня 2020 року