Ломаченко повернувся в Україну на тлі невизначеності з боєм проти Лопеса

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Коронавірус вплинув на плани українського чемпіона

Чемпіон WBC, WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко перервав підготовку до об'єднавчого бою з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом і повернувся в Україну. Про це повідомив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, слова якого у Twitter наводить журналіст The Athletic Ленс Пагмайер.

Очікувалося, що цей бій відбудеться 30 травня в Нью-Йорку, проте через пандемію коронавірусу його, ймовірно, доведеться перенести.

Bob Arum tells me Naoya Inoue will remain in Japan and stay in shape following the postponement of his April 25 bout, adding @VasylLomachenko has returned home to Ukraine amid the uncertainty over his likely delayed May 30 bout against @TeofimoLopez. — Lance Pugmire (@pugboxing) March 18, 2020

"Арум говорить, що вважає за краще дочекатися того моменту, коли натовпам уболівальників знову дозволять збиратися разом", - зазначив Пагмайер.

Arum says his preference is to wait for crowds to be allowed to gather again before rescheduling fights and is watching the leadership of @NBA Commissioner Adam Silver for direction more than relying on @realDonaldTrump. — Lance Pugmire (@pugboxing) March 18, 2020

Раніше Арум зізнався, що коронавірус може перешкодити проведенню бою Ломаченко - Лопес. Раніше Top Rank через пандемію коронавируса скасувала всі вечора боксу, заплановані на березень і квітень.

Нагадаємо, український суперважковаговик Олександр Усик розповів, як готуватиметься до бою проти Дерека Чісори під час пандемії коронавірусу. Боксер ізолюється від тренувального табору і сподівається, що поєдинок не буде скасований через поширення захворювання.