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Ломаченко повернувся в Україну на тлі невизначеності з боєм проти Лопеса

Новини » Спорт     19.03.2020 - 12:02
Ломаченко повернувся в Україну на тлі невизначеності з боєм проти Лопеса
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Коронавірус вплинув на плани українського чемпіона

Чемпіон WBC, WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко перервав підготовку до об'єднавчого бою з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом і повернувся в Україну. Про це повідомив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, слова якого у Twitter наводить журналіст The Athletic Ленс Пагмайер.

Очікувалося, що цей бій відбудеться 30 травня в Нью-Йорку, проте через пандемію коронавірусу його, ймовірно, доведеться перенести.

"Арум говорить, що вважає за краще дочекатися того моменту, коли натовпам уболівальників знову дозволять збиратися разом", - зазначив Пагмайер.

Раніше Арум зізнався, що коронавірус може перешкодити проведенню бою Ломаченко - Лопес. Раніше Top Rank через пандемію коронавируса скасувала всі вечора боксу, заплановані на березень і квітень.

Нагадаємо, український суперважковаговик Олександр Усик розповів, як готуватиметься до бою проти Дерека Чісори під час пандемії коронавірусу. Боксер ізолюється від тренувального табору і сподівається, що поєдинок не буде скасований через поширення захворювання.

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Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
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