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В Боснии поставили под сомнение подход ЕС к вступлению Украины: что заявили

22:44 29.07.2026 Ср
2 мин
В Боснии объяснили, почему не согласны с позицией ЕС
aimg Анастасия Никончук
В Боснии поставили под сомнение подход ЕС к вступлению Украины: что заявили Фото: Элмедин Конакович (GettyImages)
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Босния и Герцеговина назвала несправедливым более быстрое продвижение Украины к членству в ЕС и призвала Брюссель применять единые критерии ко всем кандидатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой слова министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедина Конаковича, сообщает Aktuality.

По словам министра, нынешнюю ситуацию нельзя считать исключительно подходом, основанным на заслугах, поскольку Украина продолжает противостоять полномасштабной российской агрессии и не контролирует всю свою территорию.

"Поэтому я не считаю, что речь идет о подходе, основанном исключительно на заслугах, о котором говорит Европейский Союз. Конечно, мы знаем, почему. Украина сталкивается с жестокой российской агрессией", – заявил Конакович.

Сравнение с Боснией

Объясняя свою позицию, министр провел аналогию с политической системой Боснии и Герцеговины. Он напомнил, что представители Республики Сербской имеют возможность блокировать решения, связанные с европейской интеграцией страны.

По его словам, подобную ситуацию можно представить, если бы представители Донбасса в украинском парламенте обладали правом вето и препятствовали принятию решений, необходимых для сближения с Европейским Союзом.

"Представьте себе, что представители Донбасса в украинском парламенте имели бы право вето, подобное тому, которое имеют представители Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. При этом они полностью находятся под контролем Владимира Путина и блокируют все, что могло бы приблизить страну к Европейскому Союзу", – сказал глава МИД.

Что требует Сараево

Конакович подчеркнул, что считает неправильным сигнал Брюсселя о том, что Украина может продвигаться к членству быстрее из-за войны, тогда как Босния и Герцеговина продолжает ждать, несмотря на внутренние политические препятствия.

"Я не считаю правильным посылать сигнал о том, что Украина продвинется быстрее, поскольку находится в состоянии войны и не контролирует всю свою территорию, в то время как нам приходится ждать, потому что Европейский Союз настаивает на меритократическом подходе, хотя Путин через своих людей блокирует принятие решений в парламенте", – пояснил министр.

Он также упомянул Молдову, отметив, что она находится в сложной ситуации из-за угроз со стороны России.

В завершение глава МИД призвал Европейский Союз проявить лидерство и активнее продвигать процесс вступления стран Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину.

Напоминаем, что Венгрия вновь заблокировала открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. При этом Будапешт предлагал рассматривать заявки Украины и Молдовы отдельно, однако остальные государства-члены Евросоюза эту инициативу не поддержали.

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