У Боснії поставили під сумнів підхід ЄС до вступу України: що заявили

Боснія та Герцеговина назвала несправедливим швидкий поступ України до членства в ЄС і закликала Брюссель застосовувати єдині критерії до всіх кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Боснії та Герцеговини Елмедіна Конаковича, повідомляє Aktuality .

За словами міністра, нинішню ситуацію не можна вважати виключно підходом, що ґрунтується на заслугах, оскільки Україна продовжує протистояти повномасштабній російській агресії і не контролює всю свою територію.

"Тому я не вважаю, що йдеться про підхід, який ґрунтується виключно на заслугах, про який говорить Європейський Союз. Звичайно, ми знаємо, чому. Україна стикається з жорстокою російською агресією", – заявив Конакович.

Порівняння з Боснією

Пояснюючи свою позицію, міністр провів аналогію з політичною системою Боснії та Герцеговини. Він нагадав, що представники Сербської Республіки мають можливість блокувати рішення, пов'язані з європейською інтеграцією країни.

За його словами, подібну ситуацію можна уявити, якби представники Донбасу в українському парламенті мали право вето і перешкоджали ухваленню рішень, необхідних для зближення з Європейським Союзом.

"Уявіть собі, що представники Донбасу в українському парламенті мали б право вето, подібне до того, яке мають представники Республіки Сербської у Боснії та Герцеговині. При цьому вони повністю знаходяться під контролем Володимира Путіна і блокують усе, що могло б наблизити країну до Європейського Союзу", – сказав глава МЗС.

Що вимагає Сараєво

Конакович підкреслив, що вважає неправильним сигнал Брюсселя про те, що Україна може просуватися до членства швидше через війну, тоді як Боснія та Герцеговина продовжує чекати, незважаючи на внутрішні політичні перешкоди.

"Я не вважаю правильним посилати сигнал про те, що Україна просунеться швидше, оскільки перебуває у стані війни і не контролює всю свою територію, тоді як нам доводиться чекати, тому що Європейський Союз наполягає на меритократичному підході, хоча Путін через своїх людей блокує ухвалення рішень у парламенті", – пояснив міністр.

Він також згадав Молдову, зазначивши, що вона перебуває у складній ситуації через загрози з боку Росії.

На завершення глава МЗС закликав Європейський Союз виявити лідерство та активніше просувати процес вступу країн Західних Балкан, включаючи Боснію та Герцеговину.