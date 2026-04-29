Босния решила избавиться от газа РФ, но в ЕС этим не довольны из-за одного нюанса

Босния и Герцеговина подписала контракт на строительство газопровода с компанией окружения Дональда Трампа. ЕС предупреждает об угрозе вступления в блок из-за непрозрачности сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Босния и Герцеговина подписала стратегическое соглашение о строительстве нового газопровода. Этот проект должен навсегда избавить страну от зависимости от российского топлива. Однако соглашение уже спровоцировало громкий политический скандал. Брюссель предупреждает: такой шаг может закрыть Боснии двери в Евросоюз.
Контракт подписали на саммите в Дубровнике, где сторонами выступили премьер-министр Боснии Боряна Кристо и глава правительства Хорватии Андрей Пленкович. Основная цель - успеть до следующего года, ведь именно тогда вступит в силу полный запрет ЕС на закупку энергоносителей у России.
Сейчас Сараево полностью зависит от поставок из Москвы и это делает страну уязвимой. Новый трубопровод соединит Боснию с хорватским терминалом сжиженного газа (СПГ) на острове Крк. Это откроет путь для американского газа.
Боряна Кристо назвала это событие "важным шагом вперед" и она уверена, что диверсификация укрепит страну. Однако цена такой независимости может оказаться слишком высокой.
Стоимость строительства оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Это не только труба. План предусматривает возведение новых газовых электростанций. Это позволит стране начать отказ от "грязного" угля.
Главной интригой стала компания-разработчик. Боснийские депутаты назначили инвестором американскую фирму AAFS Infrastructure and Energy, руководство которой - это ближайшее окружение Дональда Трампа.
Кто руководит проектом:
Сам Дональд Трамп уже давно призывает Европу отказаться от российского газа в пользу американского СПГ. Теперь его соратники переходят от слов к делу. Организация Transparency International считает, что назначение инвестора без прозрачного тендера подрывает общественные интересы.
ЕС выдвигает ультиматум: миллиард долларов под вопросом
Посол ЕС в Боснии Луиджи Сорека уже направил официальное предупреждение: соглашение о "Южном объединении" (официальное название проекта) противоречит правилам прозрачности блока.
Чем рискует Босния:
Еврочиновники требуют, чтобы все законодательные изменения в энергетике согласовывались с Брюсселем. Любая кулуарная договоренность воспринимается как угроза европейским принципам.
