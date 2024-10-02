Посол призвал украинцев не посещать Израиль без крайней необходимости
Украинцам не стоит посещать Израиль без крайней необходимости. На фоне ситуации на Ближнем Востоке, это может быть опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона.
"Мы, конечно, не советуем нашим гражданам посещать сейчас Израиль с туристическими целями. Потому что это опасно и это затруднено в связи с тем, что многие авиакомпании отказываются летать в Израиль и фактически безопасно летать только израильскими авиакомпаниями", - пояснил он.
По словам Корнийчука, сейчас в Израиль без ограничений летают El Al и несколько местных лоукостов. На эту минуту воздушное пространство страны открыто, а аэропорт Бен-Гурион - работает. Впрочем, опасность лучше избежать и просто отложить поездку, поскольку пока неизвестно как ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться дальше.
"Не исключается, что Израиль сделает обстрелы или атаку в ответ Ирану. Скорее всего, этот вопрос сейчас будет рассматриваться непосредственно военным кабинетом. И это обострение может продолжаться на неограниченное время. Более того, напоминаю, что операция в Ливане продолжается. На юг Ливана зашли подразделения ЦАХАЛа. И это опять же не добавляет безопасности в этой ситуации. Потому что обстрелы с ливанской стороны также продолжаются", - отметил посол.
Ситуация на Ближнем Востоке
В последние недели обстрелы между Израилем и "Хезболлой" существенно выросли. Как пример, 28 сентября, ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. А уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.
Также добавим, что 1 октября ЦАХАЛ приступил к наземным рейдам на юге Ливана.
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