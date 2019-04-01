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"Боруссія" може поскаржитися в ФІФА на "Манчестер Юнайтед"

Новини » Спорт    01.04.2019 - 14:44
"Боруссія" може поскаржитися в ФІФА на "Манчестер Юнайтед"
Фото: Джейдон Санчо (bvb.de)

Англійський клуб хотів забрати найдорожчого гравця Німеччини

Дортмундська "Боруссія" збирається поскаржитися у ФІФА на "Манчестер Юнайтед" через несанкціоновані переговори англійського клубу з півзахисником "джмелів" Джейдон Санчо. Про це повідомляє Bild.

Німецький клуб отримала дані про декілька телефонних дзвінках, які зробили футболісту представники "манкуніанців". Крім того, Санчо зі своїм агентом особисто зустрічалися з головою департаменту з розвитку гравців "МанЮ" в Дортмунді.

За правилами ФІФА клуби можуть вести переговори з гравцем без дозволу тільки за півроку до завершення терміну контракту, тоді як Санчо підписав нову угоду з "Боруссією" до червня 2022 року лише в жовтні.

19-річний Санчо став справжнім відкриттям сезону. Після відходу українця Андрія Ярмоленко з "Боруссії" юний британець застовпив за собою місце в основі і вже встиг провести 36 матчів, забив дев'ять голів і зробив 18 результативних передач. Нещодавно портал Transfermarkt визнав його найдорожчим футболістом чемпіонату Німеччини.

Нагадаємо, що минулого тижня "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Уле Гуннара Сульшера на пост головного тренера команди на постійній основі. Він став третім в списку найбільш високооплачуваних тренерів АПЛ.

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