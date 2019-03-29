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Сульшер став третім в списку найбільш високооплачуваних тренерів АПЛ

Новини » Спорт    29.03.2019 - 11:33
Сульшер став третім в списку найбільш високооплачуваних тренерів АПЛ
Фото: Уле Гуннар Сульшер (twitter.com/ManUtd)

Норвежець залишив Клоппа, Емері та Саррі позаду себе

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер, який підписав напередодні повноцінний контракт з клубом, вийшов на третє місце в списку найбільш високооплачуваних наставників англійської Прем'єр-ліги. Згідно з даними The Sun, зарплата норвезького фахівця зросла до 8,7 млн ​​євро.

Це третій показник у вищому англійському дивізіоні. Більше тренера "червоних дияволів" отримують лише наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, який заробляє 17,5 мільйона євро, і Маурісіо Почеттіно ("Тоттенхем") з 10 млн євро.

Трохи менш 46-річного норвезького фахівця заробляють Юрген Клопп ("Ліверпуль") - 8,2 млн євро, Унаї Емері ("Арсенал") - 7 млн ​​євро і Мауріціо Сарри ("Челсі") - 6 млн євро.

Попередник норвежця в тренерському кріслі "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью заробляв в клубі на рівні Гвардіоли - 17,5 млн євро.

Нагадаємо, Моурінью може очолити клуб з чемпіонату Франції. У послугах португальського фахівця зацікавлені "Ліон" і "Монако".

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