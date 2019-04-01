"Боруссия" может пожаловаться в ФИФА на "Манчестер Юнайтед"

Фото: Джейдон Санчо (bvb.de)

Английский клуб хотел увести самого дорогого игрока Германии

Дортмундская "Боруссия" собирается пожаловаться в ФИФА на "Манчестер Юнайтед" из-за несанкционированных переговоров английского клуба с полузащитником "шмелей" Джейдоном Санчо. Об этом сообщает Bild.

Немецкий клуб получила данные о нескольких телефонных звонках, которые сделали футболисту представители "манкунианцев". Кроме того, Санчо со своим агентом лично встречались с главой департамента по развитию игроков "МанЮ" в Дортмунде.

По правилам ФИФА клубы могут вести переговоры с игроком без разрешения только за полгода до завершения срока контракта, тогда как Санчо подписал новое соглашение с "Боруссией" до июня 2022 года только в октябре.

19-летний Санчо стал настоящим открытием сезона. После ухода украинцаАндрея Ярмоленко из "Боруссии" юный британец застолбил за собой место в основе и уже успел провести 36 матчей, забил девять голов и сделал 18 результативных передач. Недавно портал Transfermarkt признал его самым дорогим футболистом чемпионата Германии.

Напомним, что на прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды на постоянной основе. Он стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ.