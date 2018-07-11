Ярмоленко залишив "Боруссію" і перейшов у "Вест Хем"
Про умови угоди поки нічого не відомо
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко залишив розташування "Боруссії" Дортмунд і приєднався до англійського "Вест Хему". Про це повідомляється в Twitter німецького клубу.
Andrey #Yarmolenko verlässt den BVB und wechselt zu @WestHamUtd in die @premierleague!— Borussia Dortmund (@BVB) July 11, 2018
Machet gut, Andrey! pic.twitter.com/YhFVHcCzT8
"Ми дякуємо Андрію за його відданість і бажаємо йому та його родині всього найкращого в майбутньому", - мовиться в заяві спортивного директора дортмундського клубу Майкла Зорка.
Офіційно про умови переходу поки нічого невідомо. Раніше ЗМІ повідомляли, що українець підпише з "молотобійцями" контракт на 4 роки. Угода з "Боруссією" діяла до літа 2021 року.
Андрій провів за "джмелів" 26 матчів, забивши 6 голів і віддавши 6 гольових передач у всіх турнірах. При цьому майже всю другу половину сезону українець не грав через травму.
"Боруссія" Д підписала Ярмоленко минулого літа, викупивши контракт футболіста у київського "Динамо" за 25 млн євро.