Блэкауты и "долговременные" продукты: взлетят ли в Украине цены на крупы и растительное масло

Несмотря на то, что крупы и растительное масло не требуют холодильников, длительные отключения электроэнергии могут сказаться на их стоимости.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка .

Что будет с ценами на "непортящиеся" продукты

"Крупы и масло - это не продукты, которые быстро портятся, но здесь есть свои технологические процессы хранения. Те же макароны или гречка - сырье для них хранится на элеваторах, где должны быть выдержаны определенные технические операции. На складах сырье может храниться несколько месяцев, поэтому эти расходы закладываются в цене для дальнейшей реализации", - отмечает эксперт.

В течение последнего месяца цены в Украине на крупы оставались относительно стабильными: гречка стоит 48,37 грн/кг, длинный рис - 49,70 грн/кг, круглый - 56,02 грн/кг, вермишель длинная - 31,50 грн/кг. Растительное масло объемом 850 мл продается за 81-89 грн.

Аналитики отмечают, что хотя подорожание круп и растительного масла пока незначительное, любые изменения в работе элеваторов или логистики могут быстро отразиться на рынке.

Что будет с ценами на продукты в Украине (инфографика РБК-Украина)