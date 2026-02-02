Блэкауты и "долговременные" продукты: взлетят ли в Украине цены на крупы и растительное масло
Несмотря на то, что крупы и растительное масло не требуют холодильников, длительные отключения электроэнергии могут сказаться на их стоимости.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.
Что будет с ценами на "непортящиеся" продукты
"Крупы и масло - это не продукты, которые быстро портятся, но здесь есть свои технологические процессы хранения. Те же макароны или гречка - сырье для них хранится на элеваторах, где должны быть выдержаны определенные технические операции. На складах сырье может храниться несколько месяцев, поэтому эти расходы закладываются в цене для дальнейшей реализации", - отмечает эксперт.
В течение последнего месяца цены в Украине на крупы оставались относительно стабильными: гречка стоит 48,37 грн/кг, длинный рис - 49,70 грн/кг, круглый - 56,02 грн/кг, вермишель длинная - 31,50 грн/кг. Растительное масло объемом 850 мл продается за 81-89 грн.
Аналитики отмечают, что хотя подорожание круп и растительного масла пока незначительное, любые изменения в работе элеваторов или логистики могут быстро отразиться на рынке.
Что будет с ценами на продукты в Украине (инфографика РБК-Украина)
Цены на продукты в Украине
Из-за жестких графиков отключений света бизнес вынужден переходить на дорогие генераторы, что создает цепную реакцию подорожания товаров. Наибольший рост цен эксперты прогнозируют на молочные продукты, поскольку в этой отрасли производство предполагает бесперебойный процесс.
Отключения электроэнергии также значительно влияют и на стоимость хранения отечественных овощей. Уже в течение месяца борщевой набор подорожал на 1,5-3,7 гривны каждый продукт, по данным Минфина. Подешевел только картофель - цена упала на 10 копеек.
Стоимость яиц держится стабильной, по прогнозу аналитика Максима Гопко, если ситуация с электроэнергией и цены на корм для птицы не изменятся, то после Пасхи яйца плавно подешевеют на 10-15%.