Главная » Жизнь » Общество

Блэкауты и "долговременные" продукты: взлетят ли в Украине цены на крупы и растительное масло

Понедельник 02 февраля 2026 08:00
Блэкауты и "долговременные" продукты: взлетят ли в Украине цены на крупы и растительное масло Что будет с ценами на круты и растительное масло в Украине (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Несмотря на то, что крупы и растительное масло не требуют холодильников, длительные отключения электроэнергии могут сказаться на их стоимости.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Что будет с ценами на "непортящиеся" продукты

"Крупы и масло - это не продукты, которые быстро портятся, но здесь есть свои технологические процессы хранения. Те же макароны или гречка - сырье для них хранится на элеваторах, где должны быть выдержаны определенные технические операции. На складах сырье может храниться несколько месяцев, поэтому эти расходы закладываются в цене для дальнейшей реализации", - отмечает эксперт.

В течение последнего месяца цены в Украине на крупы оставались относительно стабильными: гречка стоит 48,37 грн/кг, длинный рис - 49,70 грн/кг, круглый - 56,02 грн/кг, вермишель длинная - 31,50 грн/кг. Растительное масло объемом 850 мл продается за 81-89 грн.

Аналитики отмечают, что хотя подорожание круп и растительного масла пока незначительное, любые изменения в работе элеваторов или логистики могут быстро отразиться на рынке.

Блэкауты и &quot;долговременные&quot; продукты: взлетят ли в Украине цены на крупы и растительное маслоЧто будет с ценами на продукты в Украине (инфографика РБК-Украина)

Цены на продукты в Украине

Из-за жестких графиков отключений света бизнес вынужден переходить на дорогие генераторы, что создает цепную реакцию подорожания товаров. Наибольший рост цен эксперты прогнозируют на молочные продукты, поскольку в этой отрасли производство предполагает бесперебойный процесс.

Отключения электроэнергии также значительно влияют и на стоимость хранения отечественных овощей. Уже в течение месяца борщевой набор подорожал на 1,5-3,7 гривны каждый продукт, по данным Минфина. Подешевел только картофель - цена упала на 10 копеек.

Стоимость яиц держится стабильной, по прогнозу аналитика Максима Гопко, если ситуация с электроэнергией и цены на корм для птицы не изменятся, то после Пасхи яйца плавно подешевеют на 10-15%.

