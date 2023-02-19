Боррель заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи

Украина уже стала членом европейской семьи и ЕС - это "армия Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто институционализировать это решение", - заявил глава евродипломатии.

По его словам, Европейский союз - "это армия Украины", потому что конфликт, проходящий на ее территории является "экзистенциальной угрозой европейской безопасности".

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нет четких временных рамок, которых нужно достичь, чтобы вступить в ЕС. Потому что для каждой страны они разные.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина должна быть готова к вступлению в ЕС до конца 2024 года, однако не исключено, что решение может занять время.