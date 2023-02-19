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Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім'ї

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 12:07
Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім'ї Фото: глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Україна вже стала членом європейської сім'ї, а ЄС - це "армія України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Україна вже стала членом європейської сім'ї, залишилося просто інституціоналізувати це рішення", – заявив голова євродипломатії.

За його словами, Європейський союз - "це армія України", тому що конфлікт, який проходить на її території, є "екзистенційною загрозою європейській безпеці".

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що немає чітких тимчасових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС. Тому що для кожної країни вони є різними.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має бути готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення може тривати час.

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