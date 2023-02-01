Боррель заявил, что передача истребителей Украине не на повестке ЕС

Передача истребителей Украине не входит в европейскую повестку дня на данный момент. Этот вопрос вызывает разногласия между 27 членами ЕС.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Он подчеркнул, что поставки этого вида вооружения являются "весьма спорным" вопросом среди стран-членов ЕС.

"Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов - не занимать позиций, которые могут поставить это под угрозу", - заявил Боррель, добавив, что ЕС сейчас должен сосредоточиться на том, чтобы сдержать свое слово и отправить на поле боя танки, предназначенные для Украины.

Ранее сообщалось, что Британия может предоставить Украине истребители при отходе российских войск с территории страны.

Добавим, что во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

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