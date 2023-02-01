Боррель заявив, що передача винищувачів Україні не на порядку денному ЄС

Передача винищувачів Україні наразі не входить до європейського порядку денного. Це питання викликає розбіжності між 27 членами ЄС.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Він наголосив, що постачання цього виду озброєння є "дуже спірним" питанням серед країн-членів ЄС.

"Моя робота полягає в тому, щоб намагатися досягти консенсусу, і один із найкращих способів - не займати позицій, які можуть поставити це під загрозу", - заявив Боррель, додавши, що ЄС зараз має зосередитися на тому, щоб стримати своє слово та відправити на полі бою танки, призначені для України.

Раніше повідомлялося, що Британія може надати Україні винищувачі при відході російських військ із території країни.

Додамо, що у Франції не виключають постачання винищувачів в Україну, але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

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