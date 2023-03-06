Эстония ожидает, что страны ЕС согласуют совместную закупку боеприпасов для Украины
Страны Евросоюза уже в среду, 8 марта, вероятно, достигнут политического консенсуса насчет совместной закупки боеприпасов для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура в комментарии Reuters.
По его словам, совместная закупка боеприпасов станет одним из ключевых вопросов встречи министров обороны стран Евросоюза 8 марта.
Он отметил, что хотя и ожидает политического консенсуса по закупкам боеприпасов, несколько ключевых вопросов остаются предметом обсуждений. Один из них - это способ совместных закупок.
Певкур считает, что страны Евросоюза не могут полагаться в этом вопросе на средства, которые уже были выделены на военную помощь Украине.
"Нам нужен четкий консенсус, что на эту инициативу должны быть выделены новые деньги", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее Эстония предложила странам Евросоюза выделить около 4 миллиардов евро на закупку 155-мм боеприпасов для Украины.
Позже стало известно, что такую инициативу начали обсуждать в срочном порядке.
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