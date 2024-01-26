Путин не постеснялся бы напасть на НАТО, - глава разведки Германии

Российский диктатор Владимир Путин "не уклонился" бы напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду власти России.

Об этом глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Unternehmen-Heute.

"Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду власти России. Если Запад не продемонстрирует явную готовность защищаться, у Путина больше не будет причин не нападать на НАТО, - заявил он.

Каль предупредил, что целью Путина является восстановление былого могущества и величия Великой России.

"Будет ужасно, если эта готовность к применению силы возобладает во внешней политике и Европа капитулирует перед ней", - предупредил глава немецкой службы внешней разведки.

При этом он скептически относится к смене власти в России.

"Он прочно сидит в седле. Идаже если бы он выпал из окна или иным образом пострадал, нашлось бы достаточно людей, которые думают точно так же, как он, и проводили бы ту же политику", - заявил он.

Глава BND добавил, что также нет никаких признаков того, что ситуация изменится в одночасье, например, с помощью демократически легитимированных сил.

Нападение РФ на НАТО

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники тем временем уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, который якобы получил секретный документ "Оборона альянса-2025".

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