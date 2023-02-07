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Боррель раскритиковал Лаврова за его скандальное заявление о Молдове

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Кишинев, Вторник 07 февраля 2023 19:33
Боррель раскритиковал Лаврова за его скандальное заявление о Молдове Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Заявление главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Запад якобы хочет превратить Молдову в "анти-Россию", дискредитирует его с интеллектуальной точки зрения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во время совместного брифинга с премьером Молдовы Натальей Гаврилицей.

"Очень жаль, что господин Лавров, который когда-то был уважаемым дипломатом, вступил на этот путь. Эти заявления дискредитируют его в интеллектуальном плане. В том, что он сказал, нет ничего серьезного", - подчеркнул Боррель.

При этом Гаврилица подчеркнула, что такое заявление Лаврова не учитывает независимость и территориальную целостность Молдовы.

Напомним, ранее Лавров обвинил Запад якобы в попытках превратить Молдову в "анти-Россию".

Позже в МИД Молдовы назвали такое заявление частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии.

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Российская Федерация Молдова Жозеп Боррель Лавров
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