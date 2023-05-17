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Боррель предлагает ЕС выделить еще 3,5 млрд евро на военную помощь Украине, - Reuters

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил Европейскому союзу добавить 3,5 миллиарда евро в фонд, используемый для финансирования военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Напомним, 15 мая Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

Сегодня же в Венгрии выдвинули условие, при котором разблокируют выделение нового транша помощи Украине от ЕС.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Добавим, что в начале мая Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд. евро на закупку боеприпасов для Украины.

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