Боррель пропонує ЄС виділити ще 3,5 млрд євро на військову допомогу Україні, - Reuters

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Нагадаємо, 15 травня, Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.

Сьогодні ж в Угорщині висунули умову, за якої розблокують виділення нового траншу допомоги Україні від ЄС

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Додамо, що на початку травня Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

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