Боррель пропонує ЄС виділити ще 3,5 млрд євро на військову допомогу Україні, - Reuters

Сьогодні, 17 травня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував Європейському союзу додати 3,5 мільярда євро до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Детальніше про фонд
Нагадаємо, 15 травня, Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.
Сьогодні ж в Угорщині висунули умову, за якої розблокують виділення нового траншу допомоги Україні від ЄС
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.
Додамо, що на початку травня Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.