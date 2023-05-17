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Боррель пропонує ЄС виділити ще 3,5 млрд євро на військову допомогу Україні, - Reuters

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 травня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував Європейському союзу додати 3,5 мільярда євро до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Детальніше про фонд

Нагадаємо, 15 травня, Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.

Сьогодні ж в Угорщині висунули умову, за якої розблокують виділення нового траншу допомоги Україні від ЄС

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Додамо, що на початку травня Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

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