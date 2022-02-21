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Путін заявив Макрону і Шольцу, що визнає "ЛДНР"

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 20:07
Путін заявив Макрону і Шольцу, що визнає "ЛДНР" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону і німецькому канцлеру Олафу Шольцу, що визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". І підпише відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що Путін розповів співрозмовникам про підсумки розширеного засідання Ради безпеки Росії, на якому розглядалося визнання "ЛДНР".

"З урахуванням всього цього президент Росії повідомив, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ. Президент Франції та федеральний канцлер ФРН висловили розчарування таким розвитком. Водночас ними було позначено готовність до продовження контактів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів термінові консультації з Макроном та Шольцем після заяв на засіданні Ради безпеки Росії про готовність визнати "ЛДНР".

Крім того, у зв'язку із ситуацією український президент скликав РНБО.

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