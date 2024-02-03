Боррель разъяснил особенности военной миссии ЕС в Красном море

По словам дипломата, в отличие от американо-британской операции "Хранитель процветания" (Prosperity Guardian), в рамках которой наносятся воздушные удары по объектам хуситов в Йемене, будущая миссия ЕС сосредоточится исключительно на защите коммерческих судов и их активов.

"Миссия является щитом, она носит сугубо оборонительный характер. Наша цель - не осуществлять какие-либо нападения, а только защищать. Она (миссия. - ред.) будет развернута на море... и не будет проводить никаких операций на суше", - сказал Боррель во время выступления на форуме ЕС - Индо-Тихоокеанский регион.

Миссию планируется утвердить на встрече министров иностранных дел стран ЕС 19 февраля.

Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные обстрелы торговых судов, 12 января США и Великобритания начали ракетные удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

После того, как более десятка ударов не смогли остановить нападения группировки на иностранные суда в Красном море, Белый дом начал разработку планов длительной военной кампании против хуситов.

22 января Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции Aspides по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов на коммерческие корабли.

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