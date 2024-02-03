Боррель пояснив особливості військової місії ЄС у Червоному морі

За словами дипломата, на відміну від американсько-британської операції "Хранитель процвітання" (Prosperity Guardian), в рамках якої завдаються повітряні удари по об'єктах хуситів у Ємені, майбутня місія ЄС зосередиться лише на захисті комерційних суден та їхніх активів.

"Місія є щитом, вона носить суто оборонний характер. Наша мета - не здійснювати будь-які напади, а лише захищати. Вона (місія. - ред.) буде розгорнута на морі... і не буде проводити жодних операцій на суші", - сказав Боррель під час виступу на форумі ЄС - Індо-Тихоокеанський регіон.

Місію планують затвердити на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 19 лютого.

Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

У відповідь на численні обстріли торгових суден, 12 січня США та Британія почали ракетні удари по військових об'єктах угруповання хуситів у Ємені.

17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

Після того, як більше десятка ударів не змогли зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі, Білий дім почав розробку планів тривалої військової кампанії проти хуситів.

22 січня Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС досягли принципової політичної згоди про початок військової операції Aspides із забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Червоному морі. Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів на комерційні кораблі.

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