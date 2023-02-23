Боррель: Поиск мира в Украине нуждается в четкой позиции от всех членов ООН

"Выполнился год войны против Украины, которая имеет глобальные последствия. Как я заметил вчера на Генеральной Ассамблее, эта война была и остается четким примером агрессии в нарушение Хартии ООН. Это не "европейский вопрос", это не о "Западе против России". Это об образе того мира, в котором мы хотим жить.Это о мире, где никто не будет в безопасности, где противоправное использование силы будет каким-то образом считаться нормой, поэтому международное право должно соблюдать повсюду для защиты всех от "силовых" политиков, шантажа и военных атак", - сказал Боррель.

Он отметил, что агрессия должна потерпеть неудачу, а международное право - победить.

"Да, нам нужен мир, и народ Украины заслуживает мира. Но не любого мира. Нам нужен справедливый и длительный мир в соответствии с Хартией ООН. Первый и очевидный шаг к миру в том, чтобы агрессор остановил свои атаки и вывел свои силы из Украины. До этого момента, Европейский Союз будет продолжать оказывать Украине всю поддержку, в которой она нуждается для защиты собственного населения. И мы будем делать это так долго, как это будет необходимо", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он добавил, что такая помощь для Украины и поиск путей мира не противоречат друг другу, они идут рядом и дополняют друг друга.

"Мы рассчитываем, что все члены ООН продемонстрируют поддержку этих принципов. Это тот момент, когда страны должны высказать свою позицию, которая будет учтена", - подчеркнул Боррель.