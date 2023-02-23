Бербок призвала страны ООН дать четкий сигнал для прекращения войны в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала от стран ООН четкого сигнала о прекращении войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

"Сегодня каждый из нас должен принять решение: стоять в изоляции с угнетателем - или стоять вместе за мир. Каждый из нас, присутствующих здесь сегодня, имеет возможность внести свой вклад в этот мирный план", - заявила политик во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Она подчеркнула, что по итогам голосования за резолюцию по поводу формулы мира, выдвинутой Украиной, должно быть ясно, что агрессор должен остановиться.

"Это не мир, когда агрессор говорит своей жертве просто сдаться. И это не мир, когда агрессор получает вознаграждение за свое безрассудное насилие. Россия должна вернуться к Уставу ООН", - заявила министр.

Бербок отвергла критику в адрес немецких и западных поставок оружия в Украину, заявив, что правительство Германии предпочло бы потратить время и деньги на образование, социальную справедливость и борьбу с климатическим кризисом.

"Если Россия прекратит воевать, эта война закончится. Если Украина перестанет воевать, это будет конец Украины. Страдания от конфликта - похищения, изнасилования и пытки - будут продолжаться. А зияющие раны по всему миру от голода, инфляции и нехватки энергии не смогут затянуться", - заявила глава МИД Германии.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке началось заседание Генассамблеи ООН, на котором состоится голосование за украинскую формулу мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать формулу мира.

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