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Боррель підтримав Україну і привітав Зеленського з Кримською платформою

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Європа, П'ятниця 11 червня 2021 04:40
Боррель підтримав Україну і привітав Зеленського з Кримською платформою Фото: Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтримав Україну і назвав Росію стороною конфлікту. Також він привітав Володимира Зеленського з ініціативою проведення саміту Кримської платформи.

Про все це йшлося під час виступу Бореля під час відеоконференції Ради Безпеки ООН, яка транслювалася на порталі ЄС.

У своєму виступі Боррель зазначив, що Росія є стороною конфлікту та закликав Раду Безпеки ООН більше робити для підтримки миру в Україні.

"Через шість років після того, як всі члени Ради Безпеки одноголосно підтримали Мінські домовленості, дуже мало зроблено для їх реалізації. Росія є стороною конфлікту, і ми враховуємо це, щоб займати конструктивну позицію", - заявив Боррель.

Він також підтримав ініціативу проведення саміту Кримської платформи і привітав президента України Володимира Зеленського з цією подією.

"Я вітаю ініціативу президента Зеленського скликати саміт Кримської платформи", - сказав Боррель.

Він також зазначив, що візьме участь у саміті Кримської платформи разом з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, що президенти Литви та Польщі підтримають Україну під час саміту Кримської платформи. Вони підтвердили свою участь у цій події.

Також повідомлялося, що керівники ЄС приїдуть на саміт Кримської платформи. Україна чекає Шарля Мішеля, Валдіса Домбровскіса та Жозепа Борреля.

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