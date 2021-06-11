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Боррель поддержал Украину и поздравил Зеленского с Крымской платформой

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Европа, Пятница 11 июня 2021 04:40
Боррель поддержал Украину и поздравил Зеленского с Крымской платформой Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал Украину и назвал Россию стороной конфликта. Также он поздравил Владимира Зеленского с инициативой проведения саммита Крымской платформы.

Обо всем этом шла речь во время выступления Бореля во время видеоконференции Совета Безопасности ООН, которая транслировалась на портале ЕС.

В своем выступлении Боррель отметил, что Россия является стороной конфликта и призвал Совет Безопасности ООН больше делать для поддержания мира в Украине.

"Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию", - заявил Боррель.

Он также поддержал инициативу проведения саммита Крымской платформы и поздравил президента Украины Владимира Зеленского с этим событием.

"Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит Крымской платформы", - сказал Боррель.

Он также отметил, что примет участие в саммите Крымской платформы вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, что президенты Литвы и Польши поддержат Украину во время саммита Крымской платформы. Они подтвердили свое участие в этом событии.

Также сообщалось, что руководители ЕС приедут на саммит Крымской платформы. Украина ждет Шарля Мишеля, Валдиса Домбровскиса и Жозепа Борреля.

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