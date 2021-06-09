Нідерланди візьмуть участь у саміті Кримської платформи
Делегація від уряду Нідерландів візьме участь у саміті Кримської платформи. Він запланований на 23 серпня.
Про це заявив радник прем'єр-міністра Нідерландів з питань зовнішньої політики і політики безпеки Джофрі ван Лювен в ході телефонної розмови із заступником головою офісу президента Ігорем Жовквою, передає прес-служба ОП.
В ході бесіди ван Лювен заявив, що Нідерланди будуть представлені на належному рівні на інавгураційному саміті Кримської платформи, а також урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Крім того, Жовква розповів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та майбутню діяльність Кримської платформи.
Також сторони обговорили питання європейської інтеграції України. Зокрема, можливість підписання двосторонньої декларації з європейської перспективи України. Джофрі ван Лювен наголосив на важливості діалогу сторін з цього питання, а також активної співпраці за напрямами, визначеними Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.
Зазначимо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що йде Підготовка до запуску саміту Кримська платформа. Він покликаний відповісти на виклики російської окупації півострова.
Раніше стало відомо, що на саміт Кримської платформи приїдуть президент Європейської Ради Шарль Мішель, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС Жозеп Боррель.