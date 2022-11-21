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Боррель об обстрелах ЗАЭС: ядерная авантюра России должна прекратиться

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Постоянные обстрелы Запорожской АЭС являются "ядерной авантюрой России", которую необходимо прекратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.

"Очень обеспокоен последними обстрелами незаконно захваченной Запорожской АЭС в выходные. Это неприемлемо, и эта ядерная авантюра России должна быть прекращена. Полная поддержка МАГАТЭ и Рафаэлю Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ред.) в работе над созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", - написал Боррель.

Напомним, вчера, 20 ноября, в "Энергоатоме" сообщили, что российские военные все утро обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано не менее 12 попаданий по объектам инфраструктуры станции.

Позже в МАГАТЭ рассказали, что взрывы были зафиксированы вблизи реакторов. При этом повреждены здания и оборудование.

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Запорожская АЭСЖозеп БоррельЕвросоюзМАГАТЭВойна России против Украины