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Взрывы были вблизи реакторов. В МАГАТЭ рассказали о последствиях обстрелов ЗАЭС

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Энергодар, Воскресенье 20 ноября 2022 22:37
Взрывы были вблизи реакторов. В МАГАТЭ рассказали о последствиях обстрелов ЗАЭС Иллюстративное фото: в МАГАТЭ рассказали о последствиях обстрелов ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате обстрелов Запорожской АЭС были повреждены здания и оборудование. При этом взрывы прогремели вблизи реакторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

По его словам, обстрел станции, который начался 19 ноября вечером и продолжился 20 ноября утром, был одним из самых интенсивных за последние месяцы.

Он отметил, что уровень радиации остается в пределах нормы, в результате атаки никто не пострадал. Также не были повреждены внешние источники электроснабжения ЗАЭС.

При этом в агентстве отмечают, что из-за атаки повреждено здание для хранения радиоактивных отходов, электрический кабель к одному из реакторов, а также мост между другим реактором и административными зданиями.

"В очередной раз нам повезло, что потенциально серьезный ядерный инцидент не произошел. В следующий раз нам может не так повезти. Мы должны сделать все возможное, чтобы следующего раза не было", - подчеркнул Гросси.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным "Энергоатома", российские военные все утро сегодня обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано не менее 12 попаданий по объектам инфраструктуры станции.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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