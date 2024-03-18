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Боррель о помощи Украине за счет прибыли от активов РФ: увидел в ЕС сильную поддержку

Брюссель, Понедельник 18 марта 2024 21:32
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Боррель о помощи Украине за счет прибыли от активов РФ: увидел в ЕС сильную поддержку Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Среди стран Европейского союза есть сильная поддержка идеи использовать доходы с российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам заседания Совета ЕС.

По его словам, сейчас задача ЕС состоит в том, чтобы конфисковать прибыль с замороженных активов РФ и использовать ее в пользу Украины.

"После сегодняшней дискуссии я увидел сильную поддержку. Некоторые государства-члены хотели больше деталей, но есть сильная поддержка, чтобы забрать сверхприбыли и использовать их на поддержку Украины", - отметил Боррель.

Он допустил, что прибыль можно будет использовать для военной помощи Украине, а также для поддержки оборонного комплекса Украины.

"Я планирую представить это предложение и буду работать с Еврокомиссией для одобрения регламента Совета ЕС, чтобы государства члены обсудили конкретное предложение перед саммитом ЕС", - добавил глава дипломатии ЕС.

Но он уточнил, что по этому вопросу было "сильное единодушие", а не консенсус. Подобное решение хотят представить странам ЕС через несколько дней.

Конфискация активов России

Напомним, последнее время страны Запада начали все чаще обсуждать идею конфискации активов РФ. Это происходит на фоне того, что Конгресс США не может выделить деньги для помощи нашей стране.

В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила, чтобы Европейский союз рассмотрел возможность использования доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. В частности, на покупку военного оборудования.

По информации FT, Еврокомиссия предложит странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

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