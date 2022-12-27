RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боррель о ядерной риторике Путина: угрожает, когда впадает в отчаяние из-за провалов

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерной риторике при определенных обстоятельствах. Когда он в отчаянии и чувствует свои провалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в интервью PAP.

"Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и отчаивается, если дела обстоят не так, как он хочет, без колебаний угрожает использовать все, что есть в его арсенале террора", - заявил Боррель.

По его словам, ЕС и большинство международного сообщества исключают безответственный ядерный шантаж России.

"И я думаю, что те, кто принимает решение в Москве о возможном применении ядерного оружия, услышали это", - подчеркнул Боррель.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин продолжает использовать свой ядерный шантаж.

Впрочем, как считают в американском Институте изучения войны (ISW), эти слова диктатора не указывают на подготовку России к их применению и нацелены только на внутреннюю аудиторию РФ.

При этом в США пока не видят четких доказательств готовности России применить ядерное оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп БоррельЕвросоюзЯдерная война