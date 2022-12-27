Боррель о ядерной риторике Путина: угрожает, когда впадает в отчаяние из-за провалов

"Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и отчаивается, если дела обстоят не так, как он хочет, без колебаний угрожает использовать все, что есть в его арсенале террора", - заявил Боррель.

По его словам, ЕС и большинство международного сообщества исключают безответственный ядерный шантаж России.

"И я думаю, что те, кто принимает решение в Москве о возможном применении ядерного оружия, услышали это", - подчеркнул Боррель.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин продолжает использовать свой ядерный шантаж.

Впрочем, как считают в американском Институте изучения войны (ISW), эти слова диктатора не указывают на подготовку России к их применению и нацелены только на внутреннюю аудиторию РФ.

При этом в США пока не видят четких доказательств готовности России применить ядерное оружие.

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