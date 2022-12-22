Ядерная риторика Путина нацелена только на внутреннюю аудиторию РФ, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что заявления российского диктатора о ядерном оружии, в частности гиперзвуковых боеголовках "Авангард" или межконтинентальных баллистических ракетах "Сармат" не указывают на подготовку России к их применению.

"Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправому российскому сообществу, которое обвинило министерство обороны РФ в неспособности принять достаточно агрессивных шагов для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения "эскалационного" оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации", - пояснили в ISW.