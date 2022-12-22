Ядерная риторика Путина нацелена только на внутреннюю аудиторию РФ, - ISW
Руководитель Кремля Владимир Путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что заявления российского диктатора о ядерном оружии, в частности гиперзвуковых боеголовках "Авангард" или межконтинентальных баллистических ракетах "Сармат" не указывают на подготовку России к их применению.
"Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправому российскому сообществу, которое обвинило министерство обороны РФ в неспособности принять достаточно агрессивных шагов для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения "эскалационного" оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации", - пояснили в ISW.
Специалисты также добавили, что, проанализировав предыдущие инциденты, в которых российские официальные лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию, пришли к выводу, что кремлевские чиновники не решатся использовать ядерное оружие на поле боя.
Напомним, в декабре Путин вернулся к угрозам применения ядерного оружия против Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что ядерные угрозы диктатора являются доказательством слабости и неполноценности человека.
При этом в США пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическое ядерное оружие.
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