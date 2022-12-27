UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боррель про ядерну риторику Путіна: погрожує, коли впадає у відчай через провали

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін вдається до ядерної риторики за певних обставин. Коли він у відчаї та відчуває свої провали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля в інтерв'ю PAP.

"Очевидно, що той, хто необачно порушує Статут ООН та міжнародне право і впадає у відчай, якщо справи йдуть не так, як він хоче, без вагань погрожує використати все, що є в його арсеналі терору", - заявив Боррель.

За його словами, ЄС і більшість міжнародної спільноти відкидають безвідповідальний ядерний шантаж Росії.

"І я думаю, що ті, хто ухвалює рішення в Москві про можливе застосування ядерної зброї, почули це", - акцентував Боррель.

Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін продовжує використовувати свій ядерний шантаж.

Втім, як вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW), ці слова диктатора не вказують на підготовку Росії до їх застосування і націлені лише на внутрішню аудиторію РФ.

При цьому в США наразі не бачать чітких доказів готовності Росії застосувати ядерну зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жозеп БоррельЕвросоюзЯдерна війна