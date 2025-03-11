Кризисная брошюра для каждого: Польша готовит инструкцию выживания во время войны
В Польше каждая семья до конца года получит брошюру о том, как подготовиться к эвакуации и выстоять в кризисных условиях на случай войны или стихийного бедствия. Над созданием материалов уже работает МВД совместно с Минобороны и Центром безопасности правительства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.
- Что будет в кризисной брошюре
- Будет ли брошюра доступна украинцам
- Где найти полезную информацию уже сейчас
Что будет в кризисной брошюре
Правительственную брошюру по кризисным ситуациям разработают до конца апреля и напечатают во втором полугодии. Людям ее отправят по почте до конца года.
"Брошюра будет готова в апреле, а в рамках Программы защиты населения и гражданской обороны во втором полугодии ее печатная версия будет доставлена в каждое домохозяйство Польши", - заявили в Министерстве внутренних дел и администрации.
В ней будет информация о том, как действовать в ситуациях различных угроз, например, подготовиться к многодневному отключению электроэнергии, как не паниковать, как выстоять в условиях кризиса трое суток, что подготовить на случай эвакуации и тому подобное.
"В течение трех дней все граждане, каждое домохозяйство должны выживать сами", - заявил заместитель директора Департамента защиты населения и управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел и администрации Роберт Кленовски.
По его словам, брошюра призвана доступно и лаконично предоставить важную информацию, подготовленную экспертами.
Эта брошюра будет полезной не только во время войны, но и в случаях стихийного бедствия. В ней будет информация, как предотвратить пожар в доме, как оказать первую помощь себе и близким, как ухаживать за домашними животными в экстренной ситуации. Также будет информация о принципах тревоги и оповещения, поскольку поляки сейчас этого не знают.
Будет ли брошюра доступна украинцам
В разработке своей брошюры Польша опирается на опыт стран, которые уже подготовили такие руководства, поэтому учтет потребности различных слоев населения.
"Брошюры будут доступны онлайн на других языках, адресованные тем группам и меньшинствам, которые проживают в Польше. Мы также предусматриваем специальную версию или по крайней мере часть этой брошюры, ориентированную на детей. Я думаю, что она будет функционировать на нескольких языках, конечно украинском, потому что это будет путеводитель для жителей Польши, а не только для ее граждан", - пояснил Кленовски.
По предварительной оценке разработка пособия и его распространение будет стоить Польше до нескольких десятков миллионов злотых.
Где найти полезную информацию уже сейчас
Сейчас пособие "Будь готов" можно найти на правительственном сайте RCB. С помощью него люди могут научиться:
- собирать эвакуационный рюкзак;
- как подготовиться к отключению электроэнергии;
- как вести себя, чтобы обеспечить безопасность в ситуации, когда иностранные военные временно оккупировали Польшу;
- как вести себя, когда слышите выстрелы;
- как защититься от дезинформации.
Как подготовиться к экстренным ситуациям (инфографика: RCB)
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