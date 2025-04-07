Запасы на три дня и уроки выживания: Германия готовит школьников к военным конфликтам

Германия не исключает большой войны в Европе уже в ближайшие 4-7 лет, поскольку Россия может напасть на территорию НАТО. Именно поэтому в стране уже призывают граждан быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Учеников будут учить реагировать на кризисы

Федеральное министерство внутренних дел Германии, которое возглавляет Нэнси Фезер (SPD), призывает школьников изучать основы гражданской защиты. В планах - ввести тренинги по первой помощи, выживанию во время стихийных бедствий и базовой самозащите.

"Нужно также ввести базовые тренинги по поведению во время стихийного бедствия. Это также было бы мудро и перспективно с точки зрения общественно полезной работы", - заявила чиновник.

Отметим, что в Финляндии подобную практику применяли в школах в течение десятилетий.

"Школьники должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям", - сказала представитель министерства.

Государство уже готовит учебные материалы

Немецкие земли решают, что именно преподавать в школах, но Федеральное правительство уже готовит материалы для учителей и финансирует курсы самозащиты. BBK (Федеральное ведомство по вопросам катастроф) советует каждой семье:

иметь запас еды и воды на 3-10 дней;

подготовить тревожный рюкзак с документами, фонариком, спичками;

получить навыки реагирования во время наводнения, кибератаки или войны.

Рекомендуемые запасы на 1 человека (на 10 дней):

вода - 20 л;

крупы, хлеб - 3,5 кг;

овощи - 4 кг;

фрукты, орехи - 2,5 кг;

молоко и молочные продукты - 2,6 кг;

мясо, яйца, рыба - 1,5 кг;

мед, варенье, консервы: по желанию.

Брюссель также усиливает оборону

Еврокомиссия представила 30 мероприятий в рамках "стратегии подготовки к войне". Среди них - национальные дни готовности, тренинги, распространение информации о поведении в кризисах.

Представители Еврокомиссии отмечают, что эта подготовка, прежде всего, должна подготовить людей к реальности, а не вызвать панику.

"По сравнению с нашими скандинавскими и восточными соседями Германия имеет очень низкий уровень готовности", - говорят немецкие политики.

Они призывают власти говорить с гражданами честно и готовиться к худшим сценариям.