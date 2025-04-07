ua en ru
Пн, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Запасы на три дня и уроки выживания: Германия готовит школьников к военным конфликтам

Германия, Понедельник 07 апреля 2025 18:17
UA EN RU
Запасы на три дня и уроки выживания: Германия готовит школьников к военным конфликтам В Германии будут учить школьников выживать (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Германия не исключает большой войны в Европе уже в ближайшие 4-7 лет, поскольку Россия может напасть на территорию НАТО. Именно поэтому в стране уже призывают граждан быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Учеников будут учить реагировать на кризисы

Федеральное министерство внутренних дел Германии, которое возглавляет Нэнси Фезер (SPD), призывает школьников изучать основы гражданской защиты. В планах - ввести тренинги по первой помощи, выживанию во время стихийных бедствий и базовой самозащите.

"Нужно также ввести базовые тренинги по поведению во время стихийного бедствия. Это также было бы мудро и перспективно с точки зрения общественно полезной работы", - заявила чиновник.

Отметим, что в Финляндии подобную практику применяли в школах в течение десятилетий.

"Школьники должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям", - сказала представитель министерства.

Государство уже готовит учебные материалы

Немецкие земли решают, что именно преподавать в школах, но Федеральное правительство уже готовит материалы для учителей и финансирует курсы самозащиты. BBK (Федеральное ведомство по вопросам катастроф) советует каждой семье:

  • иметь запас еды и воды на 3-10 дней;
  • подготовить тревожный рюкзак с документами, фонариком, спичками;
  • получить навыки реагирования во время наводнения, кибератаки или войны.

Рекомендуемые запасы на 1 человека (на 10 дней):

  • вода - 20 л;
  • крупы, хлеб - 3,5 кг;
  • овощи - 4 кг;
  • фрукты, орехи - 2,5 кг;
  • молоко и молочные продукты - 2,6 кг;
  • мясо, яйца, рыба - 1,5 кг;
  • мед, варенье, консервы: по желанию.

Брюссель также усиливает оборону

Еврокомиссия представила 30 мероприятий в рамках "стратегии подготовки к войне". Среди них - национальные дни готовности, тренинги, распространение информации о поведении в кризисах.

Представители Еврокомиссии отмечают, что эта подготовка, прежде всего, должна подготовить людей к реальности, а не вызвать панику.

"По сравнению с нашими скандинавскими и восточными соседями Германия имеет очень низкий уровень готовности", - говорят немецкие политики.

Они призывают власти говорить с гражданами честно и готовиться к худшим сценариям.

Читайте также о том, что в Польше каждая семья до конца года получит пособие о том, как подготовиться к эвакуации и выстоять в кризисных условиях в случае войны или стихийного бедствия. Над созданием материалов уже работает МВД совместно с Минобороны и Центром безопасности правительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз
Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп