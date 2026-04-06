Борьбу с "Шахедами" усилят: Кабмин принял важное решение для авиации

20:17 06.04.2026 Пн
2 мин
Модернизация авиации под нужды ПВО теперь будет происходить быстрее
aimg Мария Науменко
Фото: украинская авиация (Getty Images)

Самолеты и вертолеты можно будет быстрее адаптировать к потребностям современной войны и усиливать возможности авиации в отражении воздушных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

По словам Федорова, обновленный подход предусматривает возможность быстрее устанавливать дополнительное вооружение, средства связи, навигации, наблюдения и обнаружения целей без длительных согласований технической документации.

Кроме того, период от идеи до выполнения работ, тестирования и внедрения сократят до одного месяца.

Также правительство расширило круг исполнителей таких работ. Дооборудование авиационной техники смогут осуществлять не только производители оборудования и профильные специалисты, но и непосредственно воинские части, которые эксплуатируют эту технику.

Как подчеркнул министр обороны, более быстрая модернизация авиации означает более быструю адаптацию к новым вызовам и больше возможностей для военных в борьбе с воздушными атаками.

"В технологической войне побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Это решение усиливает защиту украинского неба", - подчеркнул Федоров.

Напомним, Украина усиливает борьбу с "шахедами" не только благодаря собственным решениям, но и при поддержке международных партнеров. Ранее РБК-Украина сообщало, что Швеция передаст Украине современные системы ПВО Tridon Mk2, которые предназначены, в частности, для противодействия дронам и другим воздушным угрозам.

На закупку этих комплексов Стокгольм выделил 400 млн евро в рамках нового пакета военной помощи.

