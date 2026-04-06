Борьбу с "Шахедами" усилят: Кабмин принял важное решение для авиации

Самолеты и вертолеты можно будет быстрее адаптировать к потребностям современной войны и усиливать возможности авиации в отражении воздушных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.
По словам Федорова, обновленный подход предусматривает возможность быстрее устанавливать дополнительное вооружение, средства связи, навигации, наблюдения и обнаружения целей без длительных согласований технической документации.
Кроме того, период от идеи до выполнения работ, тестирования и внедрения сократят до одного месяца.
Также правительство расширило круг исполнителей таких работ. Дооборудование авиационной техники смогут осуществлять не только производители оборудования и профильные специалисты, но и непосредственно воинские части, которые эксплуатируют эту технику.
Как подчеркнул министр обороны, более быстрая модернизация авиации означает более быструю адаптацию к новым вызовам и больше возможностей для военных в борьбе с воздушными атаками.
"В технологической войне побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Это решение усиливает защиту украинского неба", - подчеркнул Федоров.
Напомним, Украина усиливает борьбу с "шахедами" не только благодаря собственным решениям, но и при поддержке международных партнеров. Ранее РБК-Украина сообщало, что Швеция передаст Украине современные системы ПВО Tridon Mk2, которые предназначены, в частности, для противодействия дронам и другим воздушным угрозам.
На закупку этих комплексов Стокгольм выделил 400 млн евро в рамках нового пакета военной помощи.