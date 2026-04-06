Боротьбу з "Шахедами" посилять: Кабмін ухвалив важливе рішення для авіації

За словами Федорова, оновлений підхід передбачає можливість швидше встановлювати додаткове озброєння, засоби зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей без довготривалих погоджень технічної документації.

Крім того, період від ідеї до виконання робіт, тестування і впровадження скоротять до одного місяця.

Також уряд розширив коло виконавців таких робіт. Дообладнання авіаційної техніки зможуть здійснювати не лише виробники обладнання і профільні спеціалісти, а й безпосередньо військові частини, які експлуатують цю техніку.

Як наголосив міністр оборони, швидша модернізація авіації означає швидшу адаптацію до нових викликів і більше можливостей для військових у боротьбі з повітряними атаками.

"У технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується. Це рішення посилює захист українського неба", - наголосив Федоров.