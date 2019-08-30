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Уряд назвав причини об'єднання Міністерства аграрної політики з МЕРТ

Новини » Політика    30.08.2019 - 14:49
Уряд назвав причини об'єднання Міністерства аграрної політики з МЕРТ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Об'єднання міністерств дозволить провести більш ефективно земельну реформу

Уряд планує об'єднати Міністерства економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством аграрної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Мінекономіки.

Повідомляється, що об'єднання міністерств дозволить провести більш ефективну земельну реформу.

"Об'єднання має на меті прискорення реалізації ключових реформ, таких як: приватизація державних підприємств, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, детінізація аграрних ринків та земельних відносин, лібералізація трудових відносин - збільшення кількості легальних робочих місць, розширення доступу до міжнародних ринків, перезавантаження системи професійного навчання, модернізація підходів до наукових досліджень і впровадження інновацій в аграрному секторі", - йдеться в повідомленні

Наголошується, що на даний момент уряд ще обговорює модель об'єднання відомств. Зокрема, планується проведення переговорів з представниками аграрного сектору.

"Ми плануємо проведення координаційної зустрічі з представниками аграрного сектору для визначення больових точок і перспектив", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Нагадаємо, у четвер 29 серпня парламент затвердив склад нового Кабміну. Пост прем'єр-міністра зайняв Олексій Гончарук. Тимофій Милованов був призначений главою МЕРТ.

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