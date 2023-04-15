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Украина возобновит экспорт электроэнергии еще в одну страну ЕС

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Украина, Суббота 15 апреля 2023 14:45
Украина возобновит экспорт электроэнергии еще в одну страну ЕС Фото: Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина с понедельника, 17 апреля, начнет экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, был проведен аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии.

На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников.

Напомним, экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт. "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.

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