У "Борисполі" затримали партію діамантів на 17 млн гривень

Фото: вилучена партія діамантів (ssu.gov.ua)

В аеропорту "Бориспіль" у жінок виявили партію діамантів. Вони намагалася ввезти їх з-за кордону.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, дві жінки планували провезти коштовності, які поверталися в Україну з однією з країн Близького Сходу. Правоохоронці виявили 38 пакетів з діамантами вагою понад 50 грам в особистих речах жінок.

Орієнтовна вартість коштовностей - 17 мільйонів гривень. Правоохоронці складають протокол про порушення митних правил, а діаманти вилучені.

Минулого тижня Служба безпеки України припинила контрабанду російських комплектуючих до вертольотів країни Африки. Товари планували вивезти через аеропорт "Бориспіль".

Також жителів Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Один з них намагався провезти 5,4 кілограму унікального бурштину-сирцю.