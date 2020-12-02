ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У "Борисполі" затримали партію діамантів на 17 млн гривень

Київська область, Середа 02 грудня 2020 17:30
У "Борисполі" затримали партію діамантів на 17 млн гривень
Фото: вилучена партія діамантів (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В аеропорту "Бориспіль" у жінок виявили партію діамантів. Вони намагалася ввезти їх з-за кордону.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, дві жінки планували провезти коштовності, які поверталися в Україну з однією з країн Близького Сходу. Правоохоронці виявили 38 пакетів з діамантами вагою понад 50 грам в особистих речах жінок.

Орієнтовна вартість коштовностей - 17 мільйонів гривень. Правоохоронці складають протокол про порушення митних правил, а діаманти вилучені.

Минулого тижня Служба безпеки України припинила контрабанду російських комплектуючих до вертольотів країни Африки. Товари планували вивезти через аеропорт "Бориспіль".

Також жителів Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Один з них намагався провезти 5,4 кілограму унікального бурштину-сирцю.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Служба безпеки України

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся