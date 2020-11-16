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СБУ блокувала контрабанду рідкісного виду бурштину в арабську країну

Рівненська область , Понеділок 16 листопада 2020 15:16
СБУ блокувала контрабанду рідкісного виду бурштину в арабську країну
Фото: зразки вилученого бурштину (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Жителів Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Він намагався провезти 5,4 кілограму унікального бурштину-сирцю.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України в одну з країн Перської затоки. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин в північних районах Рівненської області.

Задокументовано, що рівнянин намагався вивести через аеропорт "Бориспіль" 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, деякі з яких важать більше 700 грам. Вартість таких зразків оцінюється окремо, але на чорному ринку вартість затриманої партії оцінюється в кілька десятків тисяч доларів.

Бурштин вилучили і відправили на експертизу. Після неї вирішиться питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Рівненській області затримали організаторів видобутку бурштину, які хотіли підкупити начальника департаменту Національної поліції. Хотіли за мільйон доларів повернути в поліцію колишнього співробітника і призначити його головою обласного управління.

Також у вересня СБУ накрила в Рівненській області ділянку незаконного видобутку бурштину. При операції сталися сутички зі злочинцями.

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