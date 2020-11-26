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СБУ припинила контрабанду російських військових товарів до країн Африки

Київ, Четвер 26 листопада 2020 12:16
СБУ припинила контрабанду російських військових товарів до країн Африки
Фото: співробітники СБУ (ssu gov ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України припинила контрабанду російських комплектуючих до вертольотів до країн Африки. Товари планували вивезти через аеропорт "Бориспіль".

Про це йдеться в повідомленні пресс-центру СБУ.

Повідомляється, що контррозвідники СБУ заблокували міжнародний канал постачання через територію України російських товарів військового призначення. Зокрема, припинили діяльність менеджменту однієї з київських компаній, які планували поставки комплектуючі до вертольотів до однієї з країн Африки.

За даними слідства, при митному оформленні вантажу подали фальшиві документи, щоб приховати російське походження товарів. За результатами ідентифікації вилучених товарів відкрито кримінальну справу за порушення порядку експорту товарів, які підлягають експортному контролю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань провело обшуки в лісгоспах Київської області за підозрою в незаконній вирубці.

До цього СБУ викрила у державній зраді командира підрозділу Національної гвардії.

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